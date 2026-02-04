Confronto tra associazioni sulle politiche per le aree interne e il rilancio del sociale a Sant’Agata de’ Goti

A Sant’Agata de’ Goti si è tenuto un confronto tra associazioni, amministratori locali e rappresentanti di chiese e scuole. L’obiettivo era discutere di come migliorare le politiche per le zone interne e mettere in campo iniziative concrete per rilanciare il sociale. Le discussioni sono state intense, con molti che hanno sottolineato la necessità di interventi pratici per ridurre le disuguaglianze crescenti nel territorio. Nessuna soluzione immediata, ma un passo avanti per mettere al centro le esigenze delle comunità locali.

A Sant’Agata de’ Goti si è svolto un confronto tra associazioni del territorio, istituzioni locali e rappresentanti del mondo religioso e scolastico, incentrato sulle politiche per le aree interne e sulla necessità di rilanciare il sociale in contesti caratterizzati da crescenti diseguaglianze. L’incontro, organizzato dal CSV Irpinia Sannio ETS-Cesvolab, si è tenuto nella Sala Cinema del Comune il 3 febbraio 2026, in vista dell’assemblea elettiva prevista per il 28 febbraio. Hanno partecipato oltre venti associazioni del Sannio, volontari, dirigenti scolastici, amministratori locali e il vescovo Giuseppe Mazzafaro, che ha offerto un contributo centrale sulla giustizia sociale e sulle disparità territoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il coordinamento di Sant’Agata de’ Goti esprime soddisfazione per la nomina di Giovanna Razzano, sottolineando l’importanza di un percorso condiviso.

Assemblea Ascom Abruzzo: 'Imprese e strategie per il futuro economico della regione'

