Questa mattina a Catania un corteo di studenti ha attraversato le vie della città partendo da piazza Rosolino Pilo. Il gruppetto di manifestanti ha espresso la richiesta di una scuola che tenga conto delle esigenze di tutti, con un’attenzione particolare alle fragilità umane. La manifestazione ha coinvolto diverse decine di giovani e si è svolta senza incidenti. La protesta si inserisce in un dibattito più ampio sulle condizioni del sistema scolastico locale.

Le strade di Catania sono state percorse questa mattina da un corteo studentesco che, partendo da piazza Rosolino Pilo, ha portato il grido di chi chiede una scuola capace di accogliere le fragilità umane. La manifestazione è avvenuta esattamente un mese dopo il tragico evento che ha colpito il liceo classico Cutelli-Salanitro, quando una giovane studentessa ha perso la vita in un gesto che ha scosso profondamente l’intera comunità scolastica. I ragazzi, riuniti per dare voce al dolore ma anche per trasformare il lutto in una proposta politica e sociale, hanno manifestato contro un sistema educativo che percepiscono come troppo distaccato dalle necessità emotive dei giovani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, studenti in piazza: basta scuola senza ascolto

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