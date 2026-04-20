Piazza Rosolino Pilo corteo studentesco chiede che la scuola diventi un luogo dove l' ascolto sia la priorità

A un mese dal decesso di una studentessa del liceo classico, studenti di diverse scuole di Catania hanno manifestato in piazza Rosolino Pilo. Il corteo ha richiesto che la scuola diventi un ambiente in cui l'ascolto e l’attenzione siano priorità. La protesta si è svolta in modo pacifico, con i partecipanti che hanno portato cartelli e slogan per sensibilizzare su temi legati al benessere e alla sicurezza negli istituti scolastici.

A un mese esatto dal tragico gesto che ha strappato alla vita una giovane studentessa del liceo classico Cutelli-Salanitro di Catania, i ragazzi di alcune scuole catanesi sono scesi in piazza. Il corteo, autorizzato dalla questura e partito da piazza Rosolino Pilo, ha attraversato le vie.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Spacciatore in scooter notato dai carabinieri in piazza Rosolino Pilo, denunciatoNelle sue tasche, i militari hanno trovato 8 dosi di marijuana, per un peso complessivo di più di 20 grammi, nonché 650 euro in contanti,... Leggi anche: Via Rosolino Pilo, l'isola pedonale che non c'è: "Strada invasa dalle auto" Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Divieti temporanei di circolazione e sosta in alcune strade del centro di Catania per corteo studentesco; Catania, corteo studentesco lunedì: le strade chiuse al traffico; Corteo studentesco a Catania, divieti di sosta straordinari in città: ecco quando e dove; Corteo studentesco a Catania: lunedì modifiche alla viabilità e divieti di sosta. Monteverde Vecchio, al decoro della piazza ci pensa RetakeSiamo a piazza Rosolino Pilo, nel cuore della parte storica di Monteverde, tra via dei Quattro Venti, Villa Sciarra e il teatro Vascello. Retake Roma ha ripulito i muri, eliminato affissioni abusive e ... romatoday.it ATTENZIONE PER CHI VA A CATANIA LUNEDÌ 20 APRILE: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN ZONA VIA FIRENZE-L.GO R. PILO - facebook.com facebook