Catania | Ascolto ai bambini riqualificata la scuola di San Giovanni Galermo Spazi più vivibili e aree verdi in arrivo

A Catania, la scuola primaria Padre Santo Di Guardo di San Giovanni Galermo ha appena terminato i lavori di ristrutturazione, che hanno coinvolto anche l’ascolto diretto dei bambini per migliorare gli spazi e le aree verdi circostanti.

Una Scuola Rinasce Ascoltando i Bambini: Riqualificazione a San Giovanni Galermo. San Giovanni Galermo, quartiere nella periferia di Catania, si prepara a una trasformazione significativa grazie alla riqualificazione della scuola primaria Padre Santo Di Guardo. Il progetto, approvato dal Consiglio del IV Municipio, nasce da una lettera inviata dagli studenti stessi, che hanno espresso il desiderio di spazi più vivibili e adatti all’apprendimento. L’intervento, sostenuto dall’amministrazione comunale, mira a creare un ambiente scolastico moderno e funzionale, rispondendo a una forte richiesta della comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

A San Giovanni Galermo, a Catania, si è svolto un ampio controllo della Polizia di Stato, mirato a rafforzare la sicurezza del quartiere.

Il Consiglio del IV Municipio di Catania ha approvato il progetto di riqualificazione della scuola Padre Santo Di Guardo a San Giovanni Galermo, dopo settimane di discussioni e modifiche al progetto originale, che mira a migliorare le strutture e gli spazi dedicati agli studenti.

