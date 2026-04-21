Catania sanità in ginocchio | attese folli fino a 600 giorni

A Catania, le liste d’attesa per le prestazioni sanitarie sono diventate estremamente lunghe, con tempi che superano di mesi le soglie previste dalla legge. Le persone che devono sottoporsi a visite o esami si trovano ad attendere fino a 600 giorni, una situazione che mette sotto pressione il sistema sanitario locale e mette in difficoltà i pazienti. La situazione è ormai al centro di numerose segnalazioni e preoccupazioni.

Le tempistiche per accedere alle prestazioni sanitarie nell’area catanese hanno raggiunto livelli di criticità estrema, con attese che superano di mesi i limiti stabiliti dalla normativa nazionale. I dati raccolti tra il 2025 e la prima parte del 2026 presso quattro strutture ospedaliere della città e la rete territoriale dell’Asp etnea evidenziano come, per esami fondamentali come una colonscopia, i cittadini debbano attendere fino a 598 giorni, mentre per una visita senologica i tempi si dilatano per quasi un anno. Il divario tra gli obblighi normativi e la realtà clinica locale. L’analisi dei flussi informativi provenienti dalle strutture pubbliche catanesi rivela una discrepanza sistematica rispetto ai parametri fissati dal Piano nazionale di Governo delle liste d’attesa e dal decreto-legge 73 del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, sanità in ginocchio: attese folli fino a 600 giorni Notizie correlate Ho provato a prenotare con la sanità pubblica: fino a 490 giorni d'attesa per una visita da garantire entro un meseSulla carta la sanità romagnola accelera e i monitoraggi regionali sorridono; ma la realtà dei cittadini che ogni giorno si scontrano con il Cup... Leggi anche: Bonus asilo nido 2026, domande valide fino ai 3 anni e importi fino a 3.600 euro: circolare INPS Contenuti di approfondimento Catania in ginocchio, il ciclone Harry non si arresta: mareggiate e allagamenti lungo la costa. Evacuate decine di famiglieRisveglio segnato dall’emergenza a Catania, colpita da una violenta ondata di maltempo provocata dal ciclone Harry. Le mareggiate hanno invaso la zona costiera della città, costringendo ... affaritaliani.it Asp Catania, accordo per la sanità di prossimità: tutti i dettagliAccordo tra Asp Catania e fisioterapisti per le Case della Comunità: prevenzione, cura e assistenza territoriale per rafforzare la sanità di prossimità. catania.liveuniversity.it