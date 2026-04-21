Catania rapina da 16.000 euro | finiscono in carcere i due rapinatori

Due uomini sono stati arrestati e portati in carcere dopo aver messo a segno una rapina in via Passo Gravina a Catania. La rapina, che ha fruttato circa 16.000 euro, è avvenuta recentemente e coinvolge un ventiquattrenne con precedenti penali e un uomo di cinquantadue anni. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato i responsabili poco dopo l’episodio.

Due uomini, un ventiquattrenne con precedenti penali e un cinquantadueenne, sono finiti in carcere a seguito di una violenta rapina avvenuta in via Passo Gravina a Catania. Il colpo è stato sferrato da una banda armata ai danni di due lavoratori di un esercizio commerciale che si preparavano a consegnare circa 16.000 euro presso un istituto di credito. L’azione della Squadra Mobile e il bottino sottratto. Le indagini della Polizia di Stato hanno permesso di identificare i responsabili grazie al controllo incrociato delle riprese video catturate dai sistemi di sorveglianza installati nelle attività commerciali della zona colpita. I due sospettati sono stati colpiti da misure cautelari in carcere dal Tribunale di Catania dopo che la banda ha assaltato i dipendenti del negozio durante le normali procedure di gestione del contante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, rapina da 16.000 euro: finiscono in carcere i due rapinatori Catania, rapina alle Poste: presi con 150mila euro #lapresse #cronaca Notizie correlate Rapina da 43mila euro a pensionata. In carcere uno dei due responsabiliÈ stato arrestato l’autore della violenta rapina da oltre 40mila euro messa a segno nell’ottobre scorso in centro a Cremona. Catania, controlli a due ristoranti in zona Movida: sanzioni per oltre 24.000 euroDue locali della zona della movida a Catania sono stati sottoposti a verifiche approfondite da una task force coordinata dalla Polizia di Stato. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Catania, inaugurata la nuova sede della Questura; Paura per un anziano a Catania, aggredito da un 23enne a scopo di rapina: il video dell'assalto; Rapina in una casa a Paternò, arresti domiciliari per il 40enne Antonio Castelli; Paternò, arrestato 40enne per rapina. Rapina da 16 mila euro a Catania: i due arrestati incastrati dalle telecamereRapina a due dipendenti di un supermercato mentre stavano andando in banca a versare l’incasso: due uomini sono finiti in carcere a Catania. Si tratta di un ... catania.gds.it Rapina da 16 mila euro in strada a dipendenti di un supermercato, due arrestiI due dipendenti di un supermercato, che dovevano consegnare in banca l’incasso di circa 16mila euro, sono stati rapinati in strada ... grandangoloagrigento.it Catania, ecco gli ispettori ambientali volontari I primi 36 operativi per vigilare... LEGGI L'ARTICOLO facebook "La cosa di Catania è gravissima, dimostra che tutta la strategia antimafia della procura di Palermo era un depistaggio." #Sansonetti #quartarepubblica x.com