La Polizia di Stato ha controllato due ristoranti nel cuore della movida di Catania. I controlli hanno portato a sanzioni per oltre 24.000 euro. La task force ha verificato i locali durante le serate di punta, riscontrando irregolarità che hanno portato alle multe. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare la zona per garantire maggiore sicurezza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Task force in azione nel cuore della movida catanese. Due locali della zona della movida a Catania sono stati sottoposti a verifiche approfondite da una task force coordinata dalla Polizia di Stato. Le ispezioni hanno portato all’emissione di sanzioni per un totale di 24.000 euro a causa di diverse irregolarità riscontrate. I controlli fanno parte delle attività ordinarie della Questura di Catania, rivolte sia alla città che alla provincia, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme di settore, delle licenze di pubblica sicurezza e delle autorizzazioni per la vendita e somministrazione di alimenti, oltre a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, controlli a due ristoranti in zona Movida: sanzioni per oltre 24.000 euro

Approfondimenti su Catania Movida

La polizia ha fatto controlli a sorpresa in due ristoranti del centro di Catania.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Catania Movida

Argomenti discussi: Dipendenti in nero, cibi non tracciati e irregolarità varie: controlli e sanzioni in due locali; Dipendenti in nero, cibi non tracciati e irregolarità varie: controlli e sanzioni in due locali; Catania, movida sicura, controlli in centro storico e nei principali luoghi di ritrovo dei giovani; MAXI SEQUESTRO DI DROGA A CATANIA. LA POLIZIA DI STATO ARRESTA PADRE E FIGLIO TROVATI CON QUASI 140 CHILI DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

Controlli nella movida di Catania: sanzioni per 24mila euro a due ristorantiTask force della Polizia di Stato nella movida di Catania: sanzioni per 24mila euro a due ristoranti tra piazza Manganelli e via Santa Filomena. Sequestrati alimenti senza tracciabilità e contestate i ... corrieretneo.it

Catania, controlli nei locali della movida: sanzioni per 24 mila euroIrregolarità igienico-sanitarie, sicurezza sul lavoro e prodotti non tracciati portano a sanzioni per 24 mila euro. ragusah24.it

Catania, nell'ambito dei controlli volti a contrastare lo spaccio di stupefacenti i Carabinieri hanno fermato un 18enne intento a spacciare in strada: arrestato in flagranza #Sicilia242 #Sicilia24 facebook