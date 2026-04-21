Catania assalto all’incasso di un supermercato arrestati in due

Due uomini sono stati arrestati a Catania con l’accusa di aver messo a segno una rapina aggravata in un supermercato. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito a un’operazione che ha portato all’esecuzione di un provvedimento cautelare. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’episodio e le eventuali responsabilità di altri soggetti coinvolti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Arrestati due uomini per rapina aggravata a Catania. Operazione della polizia e provvedimento cautelare. Due uomini, rispettivamente di 24 e 52 anni, sono stati arrestati dalla polizia di Catania con l’accusa di rapina aggravata in concorso. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip su richiesta della Procura. L’assalto armato ai dipendenti del supermercato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due sarebbero i responsabili di una rapina a mano armata ai danni di due dipendenti di un supermercato situato in via Passo Gravina. Le vittime sono state aggredite mentre trasportavano l’incasso giornaliero, pari a circa 16mila euro, destinato al deposito in banca.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, assalto all’incasso di un supermercato, arrestati in due Notizie correlate VIDEO | Dipendenti di un supermercato assaliti mentre trasportano l'incasso in banca: due arrestiLa polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale etneo su richiesta della Procura distrettuale, nei... Catania: 158g di droga sequestrati, due spacciatori arrestati in viaNel cuore di Catania, precisamente in via Fleming, un’operazione di polizia ha portato all’arresto immediato di due cittadini catanesi, uno... Contenuti utili per approfondire Assalto all’incasso di un supermercato di Catania, due arrestiDue banditi, di 24 e 52 anni, sono stati arrestati dalla polizia di Catania per rapina aggravata in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip su richiesta della Procu ... ilsicilia.it Catania, colpo armato da 16mila euro: presi i responsabili dell’assalto all’incasso del supermercatoDue banditi, di 24 e 52 anni, sono stati arrestati dalla polizia di Catania per rapina aggravata in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip su richiesta della Procu ... strettoweb.com