Catania 3 milioni per l’energia verde | il salto del Gruppo Arena

A Catania, Irfis FinSicilia ha approvato un finanziamento di tre milioni di euro destinato alla Fratelli Arena S.r. L’obiettivo del progetto riguarda lo sviluppo di iniziative legate all’energia verde. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e fa parte di un piano più ampio di investimenti nel settore delle energie sostenibili. La somma sarà utilizzata per attività specifiche nel campo delle fonti rinnovabili.

Irfis FinSicilia ha stanziato un finanziamento di 3 milioni di euro a favore della Fratelli Arena S.r.l., destinato a sostenere il piano di sviluppo del Gruppo Arena attraverso interventi di efficientamento energetico e transizione ecologica. L’operazione mira a potenziare le infrastrutture sostenibili dell’azienda, con particolare riferimento al nuovo complesso commerciale denominato L’Arena di Catania, dove verrà realizzato un impianto fotovoltaico con una capacità di 2,4 MW. Un investimento strategico per l’autonomia energetica del territorio. Il piano industriale promosso dal Gruppo Arena punta a obiettivi di lungo periodo molto chiari: l’azienda ambisce infatti a consolidare la propria indipendenza energetica entro l’anno 2030.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, 3 milioni per l’energia verde: il salto del Gruppo Arena Notizie correlate Irfis sostiene il Gruppo Arena con 3 milioni per lo sviluppo sostenibile e il piano energeticoIrfis FinSicilia conferma il proprio impegno a favore della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile del tessuto imprenditoriale siciliano... Il salto di Energia Corrente nell’investment gradeSOLIDA capacità di gestire il rischio e garantire una struttura finanziaria equilibrata: sono queste le motivazioni principali per cui, nelle scorse... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Irfis sostiene il Gruppo Arena con 3 milioni per lo sviluppo sostenibile e il piano energetico; IRFIS e Gruppo Arena: 3 milioni di euro per la transizione energetica; Irfis e Gruppo Arena: siglato finanziamento green da 3 milioni per la sostenibilità energetica; Green loan da 3 milioni: il Gruppo Arena punta al futuro. Irfis e Gruppo Arena: siglato finanziamento green da 3 milioni per la sostenibilità energeticaSvolta green per il Gruppo Arena: l’Irfis finanzia con 3 milioni di euro il nuovo piano di sostenibilità ambientale. Il finanziamento agevolato sosterrà la realizzazione di un maxi impianto fotovoltai ... cataniaoggi.it Irfis sostiene il Gruppo Arena con 3 milioni per lo sviluppo sostenibile e il piano energeticoIl finanziamento green contribuisce a rafforzare il percorso di transizione energetica del Gruppo, con interventi su energia rinnovabile ed efficienza, tra cui un impianto fotovoltaico da 2,4 MW ... cataniatoday.it Green loan da 3 milioni: il Gruppo Arena punta al futuro Leggi qui: https://www.lagazzettadelcalatino.it/2026/04/green-loan-da-3-milioni-il-gruppo-arena-punta-al-futuro - facebook.com facebook