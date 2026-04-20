Irfis sostiene il Gruppo Arena con 3 milioni per lo sviluppo sostenibile e il piano energetico

Irfis FinSicilia ha concesso un prestito di 3 milioni di euro alla società Fratelli Arena S. per finanziare progetti legati alla transizione ecologica e allo sviluppo sostenibile. La somma rappresenta un intervento diretto nel supporto alle attività imprenditoriali siciliane in ambito energetico e ambientale. La decisione fa parte di un impegno più ampio di Irfis a favore di iniziative orientate alla sostenibilità nel territorio.