Irfis sostiene il Gruppo Arena con 3 milioni per lo sviluppo sostenibile e il piano energetico
Irfis FinSicilia ha concesso un prestito di 3 milioni di euro alla società Fratelli Arena S. per finanziare progetti legati alla transizione ecologica e allo sviluppo sostenibile. La somma rappresenta un intervento diretto nel supporto alle attività imprenditoriali siciliane in ambito energetico e ambientale. La decisione fa parte di un impegno più ampio di Irfis a favore di iniziative orientate alla sostenibilità nel territorio.
Irfis FinSicilia conferma il proprio impegno a favore della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile del tessuto imprenditoriale siciliano con la concessione di un green loan da 3 milioni di euro alla società Fratelli Arena S.r.l. Il finanziamento è destinato a sostenere un insieme di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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