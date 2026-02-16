Il salto di Energia Corrente nell’investment grade
Cerved Rating Agency ha attribuito a Energia Corrente il rating B1, perché la società dimostra una buona capacità di gestire i rischi e mantenere una solidità finanziaria. La decisione arriva dopo un’attenta analisi della sua struttura economica e delle strategie messe in atto, che le permettono di affrontare meglio le eventuali difficoltà di mercato. Energia Corrente, con questa valutazione, si inserisce nel segmento degli investimenti di qualità, rafforzando la sua posizione nel settore energetico.
SOLIDA capacità di gestire il rischio e garantire una struttura finanziaria equilibrata: sono queste le motivazioni principali per cui, nelle scorse settimane, Cerved rating agency – agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del grado di sostenibilità e affidabilità degli operatori economici non finanziari – ha assegnato alla società commerciale cesenate Energia Corrente il rating pubblico B1.1, equivalente all’area ‘Investment Grade’. Attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie, imprese e micro business, Energia Corrente è controllata dal Consorzio per le risorse energetiche, nato in Romagna nel 1999 e composto oggi da 124 soci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
L’azienda ruba la corrente per tre anni: 46mila euro di energia elettrica mai pagata
Un uomo di 50 anni di Solofra, Avellino, è stato denunciato dai carabinieri per aver sottratto energia elettrica alla propria azienda per tre anni, accumulando un debito di circa 46.
AIPo, lavori nell’alveo della Parma per fermare le erosioni spondali e migliorare il deflusso della corrente
We Finally Saved the Water Spirit! - Voyagers of Nera EP5
Argomenti discussi: Il salto di Energia Corrente nell’investment grade; Illuminazione pubblica intelligente per risparmiare energia e denaro; Geotermia, investimenti record e nuove tecnologie per l’energia h24; Gnl e nucleare, vi spiego il grande salto di qualità italiano senza il gas di Mosca. Parla Squeri.
Il salto di Energia Corrente nell’investment gradeSOLIDA capacità di gestire il rischio e garantire una struttura finanziaria equilibrata: sono queste le motivazioni principali per cui, ... quotidiano.net
Gnl e nucleare, vi spiego il grande salto di qualità italiano senza il gas di Mosca. Parla SqueriIl gas della Russia, che per decenni ha scaldato le case e fatto funzionare l’industria europea, presto sarà solo un ricordo per l’Europa. Tra un anno, mese più, mese meno, il tubo con Mosca sarà defi ... formiche.net
AVVISO DI INTERRUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - lunedì 26 gennaio, dalle ore 13,30 alle 19 si verificherà l'interruzione temporanea della corrente presso: - via Prevignano, dal civico 2 al 6, dal 16 al 22, dal 1 al 19 e il numeri 23, 29, 33 - p.zza Carmagnol facebook