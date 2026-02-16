Cerved Rating Agency ha attribuito a Energia Corrente il rating B1, perché la società dimostra una buona capacità di gestire i rischi e mantenere una solidità finanziaria. La decisione arriva dopo un’attenta analisi della sua struttura economica e delle strategie messe in atto, che le permettono di affrontare meglio le eventuali difficoltà di mercato. Energia Corrente, con questa valutazione, si inserisce nel segmento degli investimenti di qualità, rafforzando la sua posizione nel settore energetico.

SOLIDA capacità di gestire il rischio e garantire una struttura finanziaria equilibrata: sono queste le motivazioni principali per cui, nelle scorse settimane, Cerved rating agency – agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del grado di sostenibilità e affidabilità degli operatori economici non finanziari – ha assegnato alla società commerciale cesenate Energia Corrente il rating pubblico B1.1, equivalente all’area ‘Investment Grade’. Attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie, imprese e micro business, Energia Corrente è controllata dal Consorzio per le risorse energetiche, nato in Romagna nel 1999 e composto oggi da 124 soci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il salto di Energia Corrente nell’investment grade

