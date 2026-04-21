Castiglion Fiorentino | il segreto di Palazzo Reattelli e il Papa

A Castiglion Fiorentino, un legame tra il Vaticano e il centro storico si fa strada attraverso una dichiarazione del sindaco, che ha ricordato le visite di Papa Leone XIII e la presenza di Palazzo Reattelli. La scoperta riguarda un legame storico tra il pontefice e il luogo, che risale a un passato ancora presente nella memoria della comunità locale. La questione mette in evidenza un aspetto poco noto della storia della città.

Un legame storico tra il Vaticano e il cuore di Castiglion Fiorentino emerge con forza grazie a una rivelazione del sindaco Mario Agnelli, che riporta alla luce la connessione tra Palazzo Reattelli e le visite di Papa Leone XIII. La scoperta rielabora la memoria di Corso Italia attraverso una linea temporale che unisce l’architettura del XIX secolo alle recenti vicende ecclesiastiche legate all’elezione di Papa Leone XIV, avvenuta lo scorso 8 maggio durante le celebrazioni per San Michele Arcangelo. L’architettura del potere e l’amicizia tra Pecci e Reattelli. Le radici di questa narrazione si spingono indietro fino al 19 gennaio 1846, quando Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci ricevette la nomina come Arcivescovo ad personam di Perugia, in seguito alla scomparsa del vescovo Carlo Filesio Cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castiglion Fiorentino: il segreto di Palazzo Reattelli e il Papa Notizie correlate Castiglion Fiorentino, Papa Leone XIII ha soggiornato a Palazzo ReattelliArezzo, 21 aprile 2026 – “A Palazzo Reattelli in Corso Italia, si racconta che ci abbia soggiornato Papa Leone XIII, il Papa che aveva scelto di... Quando Papa Leone XIII soggiornò a Palazzo Reattelli“A Palazzo Reattelli in Corso Italia, si racconta che ci abbia soggiornato Papa Leone XIII, il Papa che aveva scelto di chiamarsi come quello in... Aggiornamenti e dibattiti Castiglion Fiorentino, 14 decessi in 10 giorni? Scoppia il caso politico: «Il sindaco ci ha fatto diventare il paese dei morti»Non bastassero le polemiche sui vivi, ora a Castiglion Fiorentino, Valdichiana aretina, scoppia anche la bagarre politica sui morti. Parliamo dela picco anomalo di decessi denunciato con un post su ... corrierefiorentino.corriere.it Castiglion Fiorentino, il caso anomalo del paesino dove sono morte 14 persone in 10 giorni. Il sindaco: «Non è normale»Un inizio d'anno particolarmente difficile per Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, tanto da preoccupare il sindaco Mario Agnelli. Nei primi dieci giorni del 2026, la cittadina di poco meno ... ilmessaggero.it