Avanzano i lavori di riqualificazione del castello | nuovi spazi culturali per la comunità

Ceglie Messapica continua a rinnovare il suo castello. I lavori di riqualificazione procedono senza sosta, interessando sia le aree esterne che gli ambienti interni. L’obiettivo è creare nuovi spazi culturali per la comunità, e gli operai lavorano a ritmo sostenuto per rispettare i tempi previsti.

CEGLIE MESSAPICA - Proseguono i lavori di riqualificazione del castello Ducale di Ceglie Messapica, sia negli spazi esterni che negli ambienti interni, in un intervento che ormai viaggia spedito. Anche il consolidamento della torre avanza senza criticità, grazie a un cantiere complesso seguito da.

