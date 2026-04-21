Castelbellino arte e musica con i Sambene per la ricorrenza della Liberazione

A Castelbellino, il 25 aprile si terranno iniziative che combinano musica, arte e intrattenimento contemporaneo per celebrare la ricorrenza della Liberazione. La giornata prevede vari eventi pensati per coinvolgere la comunità e ricordare questa data storica attraverso spettacoli e performance artistiche. La manifestazione si svolgerà nel centro del paese e coinvolgerà diversi artisti e musicisti locali.

Castelbellino (Ancona), 21 aprile 2026 – Musica, intrattenimento e linguaggi artistici contemporanei saranno il cuore pulsante delle celebrazioni per il 25 Aprile a Castelbellino. Il culmine della serata vedrà protagonista, alle 21 al suggestivo parco di Villa Coppetti, il gruppo folk "’Sambene’. Questa formazione, nota per la capacità di intrecciare sonorità acustiche, ricerca popolare e impegno civile, trasformerà la memoria della Liberazione in un'esperienza sonora vibrante, capace di coinvolgere diverse generazioni nel segno della partecipazione collettiva. La giornata, organizzata con cura dal Comune di Castelbellino in stretta...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castelbellino, arte e musica con i Sambene per la ricorrenza della Liberazione Notizie correlate Festa della Liberazione in musica al Parco Horcynus Orca: così il programmaDal pop alla musica popolare, dal punk rock all’hip hop, dai ritmi più gettonati dai giovani alle note della tradizione più verace. Con Organi Callido arte e musica protagonisti in duomo nella Cappella della Madonna del FuocoLa guida storico-artistica di Roberta Brunazzi accompagnerà il pubblico alla scoperta della cupola, mentre l’organo Callido risuonerà con le... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Da Vienna a Castelbellino: le promesse della classica in concerto; Young Masters Ensemble on tour a Chiaravalle e Castelbellino. Castelbellino, arte e musica con i Sambene per la ricorrenza della LiberazioneSabato prossimo il culmine della serata vedrà protagonista, dalle 21 il grupofolk nel suggestivo parco di Villa Coppetti ... ilrestodelcarlino.it Da Vienna a Castelbellino: le promesse della classica in concertoDomenica alla Sala Margherita Hack l’esibizione della Young Masters Ensemble. Un evento tra musica e solidarietà in collaborazione con il Kiwanis. ilrestodelcarlino.it Castelbellino: concerto della Young Masters Ensemble di Vienna facebook