Allarme sicurezza a Castel San Giorgio | la nota del Gruppo consiliare Fratelli d’Italia

Questa mattina a Castel San Giorgio si sono riaccese le polemiche sulla sicurezza. Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha diffuso una nota in cui chiede chiarezza sulle dichiarazioni della Sindaca Lanzara. Ritengono che su un tema così sensibile non si possano fare confusione o mistificazioni.

In relazione alle recenti comunicazioni divulgate dalla Sindaca Lanzara sul tema della sicurezza, il Gruppo consiliare Fratelli d’Italia ritiene doveroso ristabilire la verità dei fatti, perché su un tema così delicato non sono ammissibili mistificazioni. Il 27 luglio 2025 si è svolto un.🔗 Leggi su Salernotoday.it

A Castel San Giorgio, la sicurezza delle colline si rafforza con l’installazione di barriere paramassi lungo il tratto Capoluogo–Cortedomini.

