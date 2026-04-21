Castagneto Carducci | Gettano lastre di amianto in una scarpata dall' area di sosta della superstrada il Comune | Scempio ambientale

Nella zona di Castagneto Carducci, qualcuno ha abbandonato lastre di amianto deteriorato in una scarpata vicino a un’area di sosta della superstrada. Le lastre sono state trovate sparse nel terreno e sono state segnalate alle autorità competenti. Dopo il fatto, gli autori sono fuggiti senza lasciare tracce. Il Comune ha definito l’episodio come uno scempio ambientale.

Hanno gettato in una scarpata lastre di amianto deteriorato da un'area di sosta della superstrada, all'altezza di Castagneto Carducci, e si sono dati alla fuga. A dare notizia dell'accaduto è stato il Comune stesso, che ha specificato come l'atto “grave di scempio ambientale” sia accaduto lungo.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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