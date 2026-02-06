Castagneto Carducci | Sorpreso a rubare da un' auto in sosta spinge la figlia del proprietario e fugge | 45enne denunciato

Un uomo di 45 anni è stato denunciato dopo aver tentato di rubare da un’auto in sosta a Castagneto Carducci. È stato sorpreso sul fatto e, quando ha capito di essere scoperto, ha cercato di scappare spintonando anche la figlia del proprietario. Alla fine, i carabinieri l’hanno fermato e portato in caserma.

L'uomo ha provato a rubare un portafoglio ma vistosi scoperto ha tentato di scappare venendo fermato poco dopo dalla polizia È stato sorpreso a rubare da un'auto e una volta vistosi scoperto ha provato in tutti i modi a fuggire. Tuttavia il 45enne, residente a Livorno, è stato prontamente bloccato dalla polizia e denunciato. L'episodio è successo nel pomeriggio del 3 febbraio a Castagneto Carducci. È qui che il malvivente stava cercando di rubare un portafoglio da una macchina in sosta quando è stato sorpreso dalla figlia del proprietario del mezzo. A quel punto il 45enne l'avrebbe spintonata iniziando così la sua fuga prontamente inseguito dal padre della giovane che dopo averlo raggiunto è riuscito a riprendersi il borsellino.

