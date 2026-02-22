Durante il corteo di Carnevale, un uomo travestito da V per Vendetta ha minacciato il negoziante con uno spray urticante. La rapina si è conclusa con ustioni e danni agli occhi del commerciante, che aveva tentato di proteggere il suo negozio di lusso. La scena si è svolta davanti a passanti impauriti, mentre il ladro si è dileguato con alcuni oggetti di valore. La polizia sta cercando il responsabile tra i partecipanti alla festa.

Viareggio, 22 febbraio 2026 – «I soldi» ha detto l’individuo mascherato da «V per Vendetta». E in un attimo il titolare del negozio Vendome, reseller di borse e accessori di lusso in pieno centro, si è sentito bruciare il volto. La drammatica rapina si è consumata alle 15,30 di ieri, mentre le vicine attività erano aperte col continuo il passaggio di persone dirette al corso mascherato. Il bottino è da quantificare ma incredibilmente mirato: sono state rubate infatti tutte le borse Chanel esposte in vetrina. Un episodio inquietante e sicuramente studiato a tavolino. In quel momento all’interno del punto vendita c’era solo il titolare Tomas Giuliani che ricorda solo di aver visto entrare quello sconosciuto mascherato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Milano: calci, pugni e spray urticante per una collana d'oro, la rapina ripresa dalle telecamereIl 16 dicembre, la Polizia di Milano ha arrestato due egiziani di 19 e 22 anni per una rapina avvenuta il 14 gennaio alla fermata Gerusalemme della metropolitana M5.

Spruzzano spray urticante in faccia tre uomini, poi li picchiano per rapinarli: arrestati 4 giovanissimiQuattro giovani sono stati arrestati dopo aver sprayato urticante in faccia a tre uomini e averli aggrediti per rapina.

Argomenti discussi: L'incubo di Carnevale. Spray urticante in faccia, la rapina e le ustioni: E' successo durante il corso mascherato

