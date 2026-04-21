La Fondazione Cassamarca ha concluso l’esercizio 2025 con un utile di 2,47 milioni di euro, dopo aver affrontato un debito di 200 milioni di euro in passato. Nel corso degli ultimi anni, la fondazione ha portato avanti un processo di risanamento che ha portato a questa significativa inversione di tendenza. I risultati finanziari recenti mostrano un miglioramento rispetto alle passate difficoltà economiche.

La Fondazione Cassamarca ha consolidato il proprio percorso di risanamento chiudendo l’esercizio 2025 con un avanzo pari a 2,47 milioni di euro. Il bilancio consuntivo, approvato all’unanimità dal Consiglio di Direzione e Programmazione su proposta del Consiglio di Attuazione e Amministrazione, rappresenta il quinto anno consecutivo di risultati positivi per l’ente, confermando una gestione che, per il terzo anno, non ha necessitato di interventi straordinari. Dalla crisi strutturale alla solidità finanziaria: la metamorfosi di un ente territoriale. Il dato economico attuale delinea un cambiamento radicale rispetto alla situazione che caratterizzava la Fondazione al momento dell’insediamento della presidenza attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cassamarca: dal debito di 200 milioni all’avanzo di 2,47 milioni

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