Nel 2025 esplode il ricorso alla cassa integrazione in Emilia-Romagna ma a Rimini dati in controtendenza

Nel 2025 in Emilia-Romagna cresce il ricorso alla cassa integrazione, con un aumento generale delle ore autorizzate. Tuttavia, a Rimini i dati sono diversi e mostrano una tendenza opposta. L’Osservatorio Inps ha appena pubblicato le cifre ufficiali, evidenziando come molte aziende abbiano ridotto l’uso di questa misura rispetto ad altre zone della regione. La situazione si fa più complessa, e le differenze tra le aree sono evidenti.

La Cgil: "Nel 2025 oltre 57 milioni di ore di Cassa Integrazione in Emilia-Romagna: numeri che certificano una vera e propria emergenza economica, produttiva e sociale" È stato pubblicato l’Osservatorio Inps sulle ore di cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga) autorizzate nel 2025. I dati che emergono non fanno che confermare i timori e le preoccupazioni anticipate in questi mesi a livello nazionale e regionale su un sistema produttivo che, in assenza di serie politiche industriali, rischia la desertificazione. Nel 2025 in Emilia-Romagna sono state autorizzate 57 milioni di ore di Cig (Cigo - Cigs – Cigd), in leggera diminuzione (-5,5%) rispetto ai 60.🔗 Leggi su Riminitoday.it

La cassa integrazione in Emilia-Romagna continua a crescere.

