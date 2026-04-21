Cassa integrazione a Modena crollo del 60% ad inizio anno Ma la crisi non è superata

A Modena, nei primi mesi dell’anno, la cassa integrazione è diminuita del 60% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sebbene questo calo rappresenti un miglioramento rispetto al passato, gli operatori economici sottolineano che la crisi non è ancora alle spalle. I dati indicano un alleggerimento temporaneo, ma resta la sensazione che le difficoltà del sistema produttivo non siano del tutto superate.

Il sistema produttivo modenese tira un parziale sospiro di sollievo, almeno stando ai numeri assoluti, ma il quadro economico generale impone di mantenere alta la guardia. Nel primo trimestre del 2026, la provincia di Modena ha registrato un drastico calo nel ricorso alla cassa integrazione, con.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Crisi dell’industria italiana: persi 103mila posti dal 2008, boom di cassa integrazione e crollo dell’automotive Cassa integrazione “inarrestabile”, la crisi del comparto meccanico modeneseNel corso del 2025 si è assistito ad una attenuazione della crisi della meccanica rispetto al 2024. Altri aggiornamenti Temi più discussi: I farmacisti scioperano ancora per il rinnovo del contratto, A Modena adesione al 60%; Crisi gruppo Realco (negozi Sigma ed Ecu): richiesta proroga per il piano concordatario; Caro energia, l’allarme della Cisl: Distretto ceramico preoccupato. Gas, sarà un’estate di battaglie; Vertenza Realco, l'azienda chiede una proroga sul piano concordatario: cresce l'allarme dei sindacati. Cores, dipendenti senza cassa: Situazione grave, interveniteSono ancora senza ammortizzatori sociali (cassa integrazione) i 35 dipendenti di Cores Italia (ex Coop Legno) dopo la cessazione dell’attività, all’inizio del giugno scorso. Una situazione ... ilrestodelcarlino.it Inalca, cassa prorogata per i dipendenti di Reggio EmiliaProroga della cassa integrazione di ulteriori sei mesi per le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimento Inalca di Reggio Emilia distrutto nel maxi-rogo di febbraio 2025, ai sensi dell’art 1/172 ... ilrestodelcarlino.it Nei primi tre mesi 2026, 11,3 milioni ore Cassa integrazione ordinaria nelle Marche. Santarelli: "Crolla il manifatturiero, la Regione attivi subito misure mirate" #ANSA - facebook.com facebook Nei primi tre mesi 2026, 11,3 milioni ore Cassa integrazione ordinaria nelle Marche. Santarelli: "Crolla il manifatturiero, la Regione attivi subito misure mirate" #ANSA x.com