Cassa integrazione inarrestabile la crisi del comparto meccanico modenese

La crisi nel settore meccanico di Modena non si ferma. Anche nel 2025, le aziende continuano a usare la cassa integrazione per far fronte ai cali di lavoro. La produzione di auto resta sotto pressione, soprattutto a causa dei dazi americani, e i numeri evidenziano che la ripresa non è ancora arrivata. Le imprese cercano di resistere, ma la situazione resta difficile.

Nel corso del 2025 si è assistito ad una attenuazione della crisi della meccanica rispetto al 2024. Il settore rimane tuttavia appesantito dal forte calo della produzione di autoveicoli, con i dati congiunturali che non hanno ancora pienamente fotografato l’impatto dei dazi statunitensi. È quanto.🔗 Leggi su Modenatoday.it

