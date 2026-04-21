Un uomo di 44 anni originario del Burkina Faso ha rischiato la vita nel tentativo di fermare un furto di scooter in un parcheggio di Casoria. La sua storia è stata condivisa sui social, accompagnata dall’appello a concedergli la cittadinanza. L’intervista a Adam ha attirato l’attenzione online, evidenziando l’episodio e la richiesta di riconoscimento per il suo gesto.

Ha fatto il giro del web l'intervista di Adam, il 44enne del Burkina Faso che ha sventato il furto dello scooter nel parcheggio del Dodecà di Casoria rischiando la vita. Adam ha detto di non aver "avuto paura" e di aver notato i due uomini che si avvicinavano allo scooter del dipendente. Ha affrontato a viso aperto i ladri senza pensarci due volte. Casoria. Rischia vita per sventare furto, l'appello sui social: "Date cittadinanza ad Adam" Un atto di coraggio che è stato riconosciuto anche dal sindaco di Casoria, Raffaele Bene: "A questo cittadino va il mio grazie più sentito: il suo gesto è un esempio concreto di responsabilità e amore per Casoria.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casoria. Rischia vita per sventare furto, l’appello sui social: “Date cittadinanza ad Adam”

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