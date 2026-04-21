Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Casoria durante un intervento dei Carabinieri. L’indagine ha portato alla scoperta di droga nascosta in casa, inclusa nel frigorifero insieme alle verdure. Durante la perquisizione, sono state trovate sostanze stupefacenti destinate presumibilmente allo spaccio. L’arresto è avvenuto sul posto, con il giovane portato in caserma.

Casoria, blitz dei Carabinieri: droga nascosta in casa e nel frigorifero. Arrestato un giovane per detenzione ai fini di spaccio. Nascondeva la droga in casa e persino nel frigorifero, insieme alle verdure, per conservarla. I Carabinieri della Stazione di Casoria hanno arrestato un 19enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, F. F., è finito in manette al termine di una perquisizione domiciliare eseguita dai militari nell’ambito dei controlli antidroga sul territorio. Droga nascosta tra zaino e giubbotto. Durante le operazioni, i Carabinieri hanno rinvenuto 70 grammi di marijuana e 40 grammi di cocaina, nascosti all’interno di uno zaino e di un giubbotto.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Casoria, hashish nel frigo insieme alle verdure: arrestato 19enne

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