Durante controlli svolti nella notte, i militari della sezione radiomobile di Caserta hanno arrestato un giovane studente di 19 anni. L’indagine ha portato al sequestro di hashish trovata sia nell’auto che in casa del ragazzo. L’arrestato, incensurato, è stato trasferito in caserma in attesa di essere sottoposto a processo. Nessuna altra persona coinvolta è stata segnalata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Controlli serrati nel corso della notte da parte dei militari della sezione radiomobile della compagnia di Caserta, che hanno portato all’arresto di un giovane studente del posto, incensurato, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, 19enne, è stato notato durante un servizio di pattuglia mentre si aggirava con atteggiamento ritenuto sospetto. I militari hanno quindi deciso di procedere a un controllo più approfondito, effettuando una perquisizione personale e del veicolo. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti circa 70 grammi di hashish, nascosti in diversi punti dell’abitacolo, oltre a un bilancino elettronico di precisione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Hashish in auto e in casa, arrestato studente 19enne nel Casertano

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