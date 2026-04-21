I carabinieri della Stazione di Casoria hanno arrestato un giovane di 19 anni, noto alle forze dell’ordine, in seguito a un blitz nel suo appartamento. Durante la perquisizione, sono state trovate sostanze stupefacenti nascoste tra le verdure nel frigorifero. Il ragazzo è stato trasferito in caserma e denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Blitz dei carabinieri della Stazione di Casoria che hanno arrestato un 19enne del posto, Francesco Ferrara, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto all’interno di uno zaino e di un giubbotto circa 70 grammi di marijuana e 40 grammi di cocaina, già suddivisi e pronti per la vendita. La sorpresa più rilevante è arrivata però dal frigorifero dell’abitazione: ben 900 grammi di hashish, confezionati sottovuoto e nascosti tra le verdure, probabilmente per preservarne la freschezza e mascherarne l’odore. Il 19enne è stato immediatamente arrestato e trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casoria, droga nascosta nel frigo tra le verdure: arrestato 19enne

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