Un ragazzino di 16 anni è stato avvicinato da un altro giovane con atteggiamento aggressivo, che lo ha minacciato senza un motivo apparente. L'episodio di violenza e minacce si è verificato in un'area pubblica, con il minore coinvolto che ha riferito di essere stato attaccato per motivi considerati futili. La polizia sta indagando sull'accaduto.

Si è avvicinato con atteggiamento aggressivo a un ragazzino di 16 anni, minacciandolo per futili motivi. Pare che ci sia stato il classico ’sguardo sospetto’ a provocare la reazione di un giovane, probabilmente già maggiorenne, il quale se l’è presa col malcapitato adolescente, colpendolo con un pugno a volto e lasciandogli un’escoriazione sul mento. È accaduto l’altro pomeriggio in pieno centro a Boretto, davanti alla stazione ferroviaria, che in parte da alcuni anni ospita la sede del paese della polizia locale. Qualcuno ha avvisato i carabinieri, arrivati in pochi minuti con una pattuglia, quando però l’aggressore si era già allontanato.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza e minacce. Vittima un 16enne: "Tutto per futili motivi"

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