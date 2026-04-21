Giusto, anzi sacrosanto, fare luce su tutto ciò che ruota attorno a questa misteriosa (o forse non così misteriosa.) «Squadra Fiore». Qualcuno ha fatto affari sporchi? Si faccia pulizia. Esistevano tra Milano («Equalize») e Roma («Squadra Fiore») uno o più «service provider» di informazioni sensibili? C'erano fabbrichette di veleni e di dossier che poi servivano anche a fare affari opachi? Si faccia chiarezza, nel doveroso rispetto della presunzione di innocenza, senza fare sconti a nessuno. Attenzione, però. Questo non deve farci dimenticare due altre storie molto diverse tra loro, ma entrambe rilevantissime. La prima è il caso del dossieraggio di Stato (cosiddetta «vicenda Striano»), con oltre 350mila accessi illegali ad archivi teoricamente riservatissimi per estrarre informazioni, alcune delle quali finite al quotidiano «Domani».🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Squadra Fiore? Non serva a coprire i casi Striano e Squadra ex pm di Palermo

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