Dossieraggio in corso perquisizioni a presunti appartenenti ‘Squadra Fiore’

Le forze dell'ordine stanno portando avanti un'inchiesta che riguarda presunti membri di un gruppo chiamato ‘Squadra Fiore’. Sono in corso perquisizioni e sono state contestate accuse di accesso illecito a sistemi informatici, violazioni della privacy, esercizio abusivo della professione e peculato. Le indagini sono ancora in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Accesso abusivo a sistemi informatici, violazione della privacy, esercizio abusivo della professione e peculato. Sono queste le ipotesi di reato al centro dell’indagine della procura di Roma sulla cosiddetta ‘Squadra Fiore’. Da questa mattina i carabinieri del Ros stanno effettuando perquisizioni nei confronti di più persone ritenute coinvolte nel gruppo clandestino, sospettato di costruire dossier, per conto di terzi che li avrebbero incaricati. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dossieraggio, in corso perquisizioni a presunti appartenenti ‘Squadra Fiore’ Notizie correlate Squadra Fiore, perquisizioni a Roma sul gruppo clandestino: «Attività dossieraggio da ex appartenenti forze dell'ordine»Sono in corso delle perquisizioni su disposizione della Procura di Roma nell'ambito dell'indagine sulla "Squadra Fiore", un gruppo clandestino - di... Dossieraggi, inchiesta Roma su ‘Squadra Fiore’: in corso perquisizioni(Adnkronos) – Perquisizioni sono in corso, a quanto si apprende, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulla ‘Squadra Fiore’, un gruppo... Una raccolta di contenuti Si parla di: Dossieraggi, inchiesta Roma su ‘Squadra Fiore’: in corso perquisizioni. Dossieraggio, in corso perquisizioni a presunti appartenenti ‘Squadra Fiore’Accesso abusivo a sistemi informatici, violazione della privacy, esercizio abusivo della professione e peculato. Sono queste le ipotesi di reato al centro ... lapresse.it Dossieraggio, in corso perquisizioni nell'indagine su 'Squadra Fiore'Sono in corso delle perquisizioni su disposizione della procura di Roma nell'ambito dell'indagine sulla 'Squadra Fiore', un gruppo clandestino - di cui facevano parte ex appartenenti alle forze dell'o ... ansa.it