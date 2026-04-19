Spionaggio nella Federazione di atletica trovata una cimice nell’ufficio del Segretario | torna l’ombra dei dossieraggi e del caso Equalize

Nell’ambito della federazione di atletica leggera italiana è stata scoperta una cimice nell’ufficio del Segretario. Questa vicenda riporta alla ribalta le accuse di spionaggio e intercettazioni illegali, che avevano già coinvolto il caso Equalize. La scoperta si inserisce in un clima di tensione e sospetti riguardo a pratiche di sorveglianza non autorizzata all’interno dell’organizzazione. La vicenda sta attirando l’attenzione degli inquirenti e delle autorità sportive.

L’ombra del dossieraggio e delle intercettazioni abusive torna a scuotere l’atletica leggera italiana, ricollegandosi idealmente al terremoto del caso Equalize. Dopo il presunto spionaggio ai danni di Marcell Jacobs, che ha visto coinvolto Giacomo Tortu nel tentativo di cercare prove di doping contro il fratello campione olimpico attraverso un’agenzia investigativa milanese, una nuova microspia è stata scoperta nel cuore della Fidal. Il dispositivo è stato rinvenuto nella stanza del segretario generale, Alessandro Londi, nella sede romana di via Flaminia Nuova. La scoperta ha innescato una reazione a catena: il presidente Stefano Mei ha convocato d’urgenza un Consiglio federale straordinario in videoconferenza, mentre si fa sempre più concreta l’ipotesi di una rottura definitiva tra i due vertici della Federazione.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Equalize, l’ex spia: “L’ad Luxottica Milleri commissionò lo spionaggio a Del Vecchio jr”. Nell’audio agli atti anche la sua smentita: “Tutto falso” Report torna sui dossieraggi di Stato e svela tutti i segreti di EqualizeLa trasmissione Rai, Report, con una puntata destinata a lasciare il segno, è tornata a parlare dei dossieraggi illegali in Italia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: L’atletica delle spie: trovata una cimice nella sede della Fidal; Caorle. Mamma 44enne cade dalla barca davanti al marito e ai figli: frattura dello sterno. Spionaggio russo, Di Maio: atto ostile di estrema gravitàMilano, 31 mar. (askanews) – Parla il ministro degli Esteri Luigi di Maio in una comunicazione al Senato, in merito ai fatti di Roma, che hanno portato all’espulsione di due militari russi di stanza ... affaritaliani.it