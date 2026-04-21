Caso Song Mino | 102 assenze militari l’accusa chiede il carcere

L’accusa ha chiesto una pena di un anno e sei mesi di carcere per Song Mino, coinvolto in un procedimento giudiziario che riguarda 102 assenze dal servizio militare. La vicenda riguarda presunte violazioni della legge sul servizio militare, con l’accusa che ha presentato la richiesta di condanna durante l’udienza in tribunale. La vicenda è stata riportata dai media locali e riguarda i dettagli del procedimento giudiziario.

L'accusa ha richiesto una condanna a un anno e sei mesi di prigione per Song Mino, coinvolto in un procedimento giudiziario legato alla violazione della legge sul servizio militare. Durante la prima udienza del processo, avvenuta questo martedì 21 aprile 2026, l'organo inquirente ha presentato le proprie richieste nei confronti dell'artista dei WINNER e di un individuo identificato come il signor Lee, responsabile della gestione del suo servizio. Le accuse mosse al musicista riguardano il mancat .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Song Mino: 102 assenze militari, l’accusa chiede il carcere Notizie correlate Caso Epstein, una nuova testimone accusa l’ex principe Andrea e chiede di essere sentita dalla poliziaLa 43enne Johanna Sjoberg ha chiesto di essere ascoltata dalla polizia britannica su quanto accadeva nel 2001 nella villa di Jeffrey Epstein. Il Pentagono chiede l’IA senza limiti per scopi militari: Anthropic dice noWashington – Una disputa inedita sta scuotendo il mondo della tecnologia e della difesa.