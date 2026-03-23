Caso Epstein una nuova testimone accusa l'ex principe Andrea e chiede di essere sentita dalla polizia
La 43enne Johanna Sjoberg ha chiesto di essere ascoltata dalla polizia britannica su quanto accadeva nel 2001 nella villa di Jeffrey Epstein. La donna avrebbe raccontato di essere stata molestata dall'ex principe britannico Andrea Mountbatten-Windsor. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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