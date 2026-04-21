Il centrodestra ha espresso solidarietà a Il Tempo in relazione al caso Scarpinato, mentre il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati ha manifestato vicinanza ai familiari di Borsellino. Fratelli d’Italia ha criticato l’azione politica guidata da Giuseppe Conte, puntando il dito contro un soggetto politico che ha come obiettivo quello di influenzare il dibattito pubblico. La vicenda ha suscitato reazioni diverse tra le forze politiche e istituzionali.

Fratelli d'Italia inchioda la forza guidata da Giuseppe Conte. Il soggetto politico che ha come leader la premier Giorgia Meloni esprime solidarietà alla nostra testata e a chi, fino a ieri, è finito nel mirino pentastellato solo per aver riportato alla ribalta delle conversazioni tra un ex pm, oggi senatore del Movimento, e un suo collega tese ad affossare il dossier “mafia e appalti”. «Ancora più vergognoso dell'intreccio tra Scarpinato e Natoli con annesse volgarità riferite ai familiari di Paolo Borsellino, rivelate dall'inchiesta de “Il Tempo” – evidenzia Lucio Malan, capodelegazione di FdI a Palazzo Madama – è il trattamento riservato ai giornalisti di quel quotidiano, oltre a quelli de “Il Giornale” e di “Libero”, oggetto di gravissime accuse da parte dei capigruppo del Movimento 5 Stelle.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Scarpinato, il centrodestra esprime solidarietà a Il Tempo. Il presidente dell'Anm: «Vicini ai Borsellino»

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Ci mancava anche il Cav. L’ultima difesa di Scarpinato che fugge alle domande: niente scuse né spiegazioni sul caso Borsellino. Ma è bufera fra le toghe; Scarpinato: processo illegale in comm. antimafia, trasformata in tribunale parallelo; Antimafia: inchiesta mafia-appalti fu insabbiata, Scarpinato chiarisca; Antimafia, Scarpinato: In Commissione fantastorie e processi paralleli senza contraddittorio.

Capezzone su Scarpinato: oltre a dimettersi chieda scusaI grillini sono cascati male. Hanno provato a intimidire Il Tempo, e hanno sbagliato due volte. Una prima volta, perché qui non si spaventa ... iltempo.it

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