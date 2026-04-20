Anche l’Anm interviene | Vicini ai Borsellino Solo la sinistra tace

L'Anm si è detta vicina ai familiari di Borsellino in merito alle recenti intercettazioni pubblicate da Il Giornale. La dichiarazione è arrivata in un momento in cui solo la sinistra non ha commentato pubblicamente la vicenda. Ora, a intervenire sulla questione è il presidente dell’ordine degli avvocati, che ha espresso la propria posizione in merito alle intercettazioni.

Ora a prendere posizione sulle intercettazioni emerse dalle pagine de Il Giornale è il presidente dell'Anm Giuseppe Tango che interviene in modo netto sulle offese rivolte dall'ex pm Gioacchino Natoli (indagato per favoreggiamento alla mafia nell'inchiesta sul depistaggio dell'indagine mafia-appalti, e riportate nella richiesta di archiviazione di uno dei procedimenti sulle stragi del '92 aperti dalla Procura di Caltanissetta) sia a Paolo Borsellino che alla famiglia dell'eroico giudice, in particolare a Manfredi: "C'è una vicenda giudiziaria aperta da una parte, e un dibattito politico aperto dall'altro. Non voglio entrare in nessuna delle due vicende, per rispetto istituzionale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Anche l’Anm interviene: “Vicini ai Borsellino”. Solo la sinistra tace Notizie correlate «Magistratura plotone d’esecuzione»: bufera su Bartolozzi, interviene anche l’AnmNon si placano i toni sul referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. Leggi anche: Giornalisti sottopagati e contratti farlocchi, multa a Fanpage. "Ma la sinistra tace" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Hai cantato? Ora balla. L’Anm e la sua folle proposta di chiudere il Tribunale di Terni; Il sostituto procuratore Gallucci: Procure gerarchizzate, servono regole più certe. L'Anm adotta toni da partito; L'Associazione Magistrati attacca La Stampa: Discredito e gogna mediatica. Frasi choc su Borsellino, anche l’Anm interviene: Vicini alla famiglia. Solo la sinistra taceOra a prendere posizione sulle intercettazioni emerse dalle pagine de Il Giornale è il presidente dell'Anm Giuseppe Tango che interviene in modo netto sulle offese rivolte dall'ex pm Gioacchino Natoli ... ilgiornale.it «Magistratura plotone d’esecuzione»: bufera su Bartolozzi, interviene anche l’AnmPolemiche per la frase della capo di Gabinetto di Nordio in tv. L’Associazione nazionale magistrati: «Toni e argomentazioni inaccettabili, seguire l’appello di Mattarella». Il ministro: «Si riferiva a ... lettera43.it Lagonegro (PZ), l’Unione del Lagonegrese interviene sulla revisione della geografia giudiziaria e sulle ipotesi di riforma avanzate dall’ANM. No a soppressione o ridimensionamento del Tribunale. Chiesto un confronto istituzionale. - facebook.com facebook