Malan e Speranzon inchiodano il M5S | Solidarietà a Il Tempo Scarpinato dimettiti

La situazione politica si fa più tesa in seguito alle recenti inchieste pubblicate da un quotidiano, che hanno coinvolto alcuni membri della commissione Antimafia. Malan e Speranzon hanno espresso solidarietà al giornale e hanno richiesto le dimissioni di un esponente politico. La discussione si concentra sulle presunte manovre dei grillini all’interno dell’ente incaricato di indagare sulla criminalità organizzata.

Sale la tensione politica attorno al caso sollevato dalle inchieste de Il Tempo sulla commissione Antimafia e le manovre dei grillini. Nel mirino di Fratelli d'Italia finiscono i capigruppo del Movimento 5 Stelle e il senatore Roberto Scarpinato, mentre il tema della libertà di stampa torna al centro dello scontro. A dare il tono è Lucio Malan, presidente dei senatori FdI, che attacca duramente: "Ancor più vergognoso dell'intreccio tra Scarpinato e Natoli, con annesse volgarità riferite ai familiari di Paolo Borsellino, rivelate dall'inchiesta del quotidiano 'Il Tempo', è il trattamento riservato ai giornalisti di quel quotidiano, oltre a quelli de Il Giornale e di Libero, oggetto di gravissime accuse da parte dei capigruppo del Movimento 5 Stelle.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Malan e Speranzon inchiodano il M5S: “Solidarietà a Il Tempo. Scarpinato dimettiti” Notizie correlate Leggi anche: Scarpinato dimettiti. Attacca Il Tempo ma il suo racconto è smentito dall'inchiesta di Caltanissetta Scontro FdI-M5s in Senato, scoppia la bagarre. Scarpinato: “Il senatore Malan non sa di cosa parla” – VideoScintille in Aula sul finale dell’intervento del capogruppo di FdI al Senato, Lucio Malan, dopo l’informativa della premier Giorgia Meloni quando il...