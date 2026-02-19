Caso Deranque Macron zittisce Meloni | Non commenti gli affari francesi Scoppia il caso diplomatico

Il presidente francese Macron ha risposto a Meloni, dicendo di non commentare gli affari interni di Parigi. La frase di Macron è arrivata dopo le critiche della premier italiana sul caso Deranque, un episodio che ha acceso le polemiche tra i due governi. La questione riguarda alcune dichiarazioni di funzionari francesi su questioni di sicurezza, che hanno suscitato reazioni a Roma. La tensione tra Francia e Italia si riaccende con questa disputa, che si aggiunge a un quadro diplomatico già complesso. La discussione continua a tenere banco nelle cancellerie europee.

Il panorama diplomatico europeo si arricchisce di un nuovo capitolo di tensione tra Parigi e Roma, confermando una relazione che, nonostante i periodi di apparente bonaccia, tende ciclicamente a surriscaldarsi. L'ultimo scontro frontale vede come protagonisti il presidente francese Emmanuel Macron e la premier italiana Giorgia Meloni, divisi questa volta da un caso di cronaca nera che ha rapidamente assunto i contorni di una crisi politica internazionale. Al centro della disputa vi è la morte di Quentin Deranque, un giovane militante di orientamento nazionalista rimasto ucciso durante un violento scontro fisico con esponenti di fazioni politiche opposte. Quentin, l'attacco choc di Macron contro la Meloni: "Non commenti gli affari francesi, ognuno resti a casa sua" Quentin Deranque è stato brutalmente aggredito a Lione da un gruppo di estremisti di sinistra, un fatto che ha scosso l'intera Francia. Morte Quentin Deranque, Macron non apprezza il commento di Meloni: 'Non parli di affari francesi' Quentin Deranque, un giovane di 23 anni, è stato ucciso il 12 febbraio a Lione, pochi giorni prima delle elezioni municipali.