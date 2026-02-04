Dazi al Parlamento Ue riparte l’iter di ratifica dell’accordo con gli Usa Ma sarà congelato in caso di minacce alla nostra sicurezza

Questa mattina, al Parlamento europeo, si è riunita di nuovo la Commissione per il Commercio Internazionale. Il Parlamento ha ripreso l’iter di ratifica dell’accordo sui dazi con gli Stati Uniti. La Commissione ha chiarito che il processo potrebbe essere congelato in qualsiasi momento, se ci saranno minacce alla sicurezza dell’Unione. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e discussioni tra Bruxelles e Washington.

La Commissione per il Commercio Internazionale del Parlamento europeo è tornata a sedersi al tavolo per ratificare l'accordo sui dazi tra gli Stati Uniti e l'Unione. A fine gennaio, la ratifica era stata congelata in seguito alle pressioni del presidente Donald Trump sulla questione Groenlandia. Una votazione potrebbe tenersi già nella prossima riunione della commissione, fissata per martedì 24 febbraio. Dopo il passaggio in commissione, il testo dovrebbe poi approdare alla plenaria di marzo per le successive decisioni. La maggioranza dei relatori ombra – responsabili nominati da gruppi politici con il compito di seguire delle proposte legislative – ha deciso di riprendere i lavori sulle due proposte legislative legate agli accordi di Turnberry, l'intesa siglata il 27 luglio 2025 per scongiurare una guerra commerciale.

