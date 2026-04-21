Caso Pelicot | a due anni della chiusura torna Coco la chat usata dal marito per reclutare gli stupratori

Dopo due anni dalla chiusura, torna online la piattaforma Coco, nota per essere stata utilizzata dal marito di una vittima per reclutare stupratori. La piattaforma, chiusa nel 2024 a seguito di un’indagine internazionale, ha ripreso le proprie attività mantenendo le caratteristiche di anonimato totale, accesso libero e domini alternativi. La riapertura ha suscitato attenzione tra le autorità e gli esperti di sicurezza digitale.