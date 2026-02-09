La contessa Patrizia De Blanck ha avuto due matrimoni. Il primo con l’aristocratico inglese Anthony Leigh Milner, sposato nel 1960, che le fu infedele con il suo migliore amico. Dopo il divorzio, ha sposato un secondo marito, padre della figlia Giada. La sua vita sentimentale è sempre stata al centro dell’attenzione, tra amori, flirt e rotture.

La contessa Patrizia De Blanck si è sposata due volte. Il primo marito fu l’aristocratico inglese Anthony Leigh Milner, con cui convenne a nozze nel 1960. Breve ma intenso, il matrimonio finì poco tempo dopo quando Patrizia scoprì che il baronetto la tradiva con il loro migliore amico. Una notizia che fece scalpore e che lasciò un segno indelebile nella vita della contessa. Il secondo matrimonio vide invece una luce diversa. La De Blanck ebbe dal suo secondo marito, il console di Panama Giuseppe Drommi, la sua prima ed unica figlia Giada. La contessa rimase con lui dal 1971 sino alla sua morte, nel 1999. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono stati gli amori, flirt, ex mariti di Patrizia De Blanck: dal primo marito aristocratico che la tradiva con il migliore amico, al secondo marito padre della figlia Giada

Approfondimenti su Patrizia De Blanck

La notizia della scomparsa della contessa Patrizia de Blanck ha fatto rapidamente il giro dei social e dei media italiani.

Nella notte, Giada De Blanck ha annunciato la morte della madre, Patrizia De Blanck.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Patrizia De Blanck

Argomenti discussi: Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, chi sono gli ultimi tedofori che hanno portato la fiamma; A uccidere Alex Pretti non è stato l'Ice: chi sono i due agenti identificati; Scontri a Torino, Ranucci a La7: Governo sa chi sono i violenti ma non interviene prima per giustificare misure repressive; Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion.

Bob, quali sono le regole? Chi sono gli italiani in gara? Chi può vincere? Cosa sapere sulla disciplina alle Olimpiadi di Milano CortinaDa quando il bob fa parte dei Giochi Olimpici? Il bob ha una lunga tradizione ai Giochi Invernali. Fu assente dal programma solo nel 1960. La ragione ufficiale all'epoca fu che ... ilmessaggero.it

Conti-Macii, Gutmann, Rizzo e...: chi sono gli azzurri di bronzo nel pattinaggio di figuraL'Italia ha vinto la terza medaglia olimpica della sua storia, a 12 anni da Carolina Kostner. Nome per nome, chi sono i protagonisti dell'impresa ... msn.com

MTV Italia. . Abbiamo chiesto alle star dello spettacolo di giocare a "Ma chi sono" #MTVCeleb facebook

#InterJuve -6: chi sono i diffidati Con un giallo oggi in Juventus-Lazio e Sassuolo-Inter saltano il derby d'Italia x.com