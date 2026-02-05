Famiglia uccisa dal monossido a Lucca 4 morti | marito moglie e due figli di 22 e 15 anni

Un’intera famiglia di quattro persone è morta ieri in un’abitazione di Rughi, nel comune di Porcari, vicino a Lucca. Il marito, la moglie e i loro due figli di 22 e 15 anni sono stati trovati senza vita, probabilmente uccisi dal monossido di carbonio. La scoperta è stata fatta dai vicini, preoccupati per il silenzio troppo prolungato nella casa. Ora si indaga sulle cause dell’incidente, ma sembra che si tratti di un guasto all’impianto di riscaldamento.

Un'intera famiglia è rimasta vittima del monossido di carbonio in un'abitazione in località Rughi nel comune di Porcari, in provincia di Lucca. I morti sono quattro, si apprende dal 118, con una quinta persona che è stata portata in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. Famiglia sterminata dal monossido Anche tre carabinieri che sono entrati nella casa si sarebbero leggermente intossicati. Poco dopo le 22 di questa sera sono intervenuti i sanitari con l'automedica di Lucca; le ambulanze della Croce Rossa di Lucca, della Croce Verde di Porcari, della Misericordia di Santa Gemma Galgani e carabinieri.

