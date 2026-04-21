Caso Pagliarulo | De Luca rifiuta la denuncia interviene la Digos

L’ex presidente della Regione Campania ha dichiarato di non aver presentato alcuna denuncia per stalking contro la madre di Cristina Pagliarulo, la donna di 40 anni deceduta al pronto soccorso dell’ospedale di Salerno. La Digos è intervenuta nel caso, ma De Luca ha smentito le accuse di aver avviato un procedimento legale in relazione alla vicenda. La notizia ha suscitato attenzione nel panorama locale.

L’ex presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha smentito l’ipotesi di aver presentato una denuncia per stalking nei confronti della madre di Cristina Pagliarulo, la donna di quarant’anni venuta a mancare presso il pronto soccorso del Ruggi d’Aragona a Salerno. Nonostante le indiscrezioni circolate durante la trasmissione Fuori dal coro condotta da Mario Giordano, che suggerivano un’azione giudiziaria a seguito dei precedenti scontri avvenuti a Mariconda e in ospedale alla presenza del manager Verdoliva, la posizione dell’ex Governatore non prevede querela. Protezione istituzionale e dinamiche della sicurezza. Il quadro della gestione della sicurezza si è evoluto attraverso canali amministrativi piuttosto che legali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Pagliarulo: De Luca rifiuta la denuncia, interviene la Digos Notizie correlate Caso Pagliarulo, smentita denuncia di stalking da parte di De LucaNel corso del primo incontro con il quale De Luca ha avviato aMariconda la sua campagna elettorale da Sindaco di Salerno, l’ex Governatore è stato... Morte Cristina Pagliarulo, De Luca denuncia la madre per stalking. Giordano: "Si è bevuto il cervello"È stata rilanciata dalla trasmissione di Rete4 Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano, la notizia della presunta denuncia presentata dall’ex... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Morte Cristina Pagliarulo, De Luca denuncia la madre per stalking. Giordano: Si è bevuto il cervello; Morte di Cristina Pagliarulo, la smentita di De Luca: Nessuna denuncia per stalking; Giordano travolge De Luca: La figlia muore in ospedale, lui la denuncia per stalking; Caso Pagliarulo, Forza Italia attacca: Serve incontro con la madre. Caso Ruggi, tensioni tra De Luca e la madre di Cristina Pagliarulo: la vicenda finisce in tvLa delicata vicenda legata alla morte di Cristina Pagliarulo torna al centro dell’attenzione mediatica nazionale. agro24.it Giordano travolge De Luca: La figlia muore in ospedale, lui la denuncia per stalkingIl caso di Cristina Pagliarulo torna con forza al centro del dibattito pubblico, alimentato da uno scontro televisivo che ha riportato la vicenda ... iltempo.it MARIO GIORDANO ATTACCA DE LUCA SUL CASO CRISTINA PAGLIARULO- Il caso di Cristina Pagliarulo torna al centro dell’attenzione pubblica. A far discutere è la notizia della presentata da Vincenzo De Luca nei confronti d - facebook.com facebook Vi ricordate del caso di Cristina Pagliarulo, la donna morta dopo 48 ore su una barella dell'ospedale Ruggi di Salerno L'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca ha DENUNCIATO PER STALKING la madre della donna! #Fuoridalcoro x.com