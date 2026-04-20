Caso Pagliarulo smentita denuncia di stalking da parte di De Luca

Nel caso Pagliarulo, l’ex presidente della regione ha smentito di aver presentato una denuncia per stalking. Secondo le fonti ufficiali, nessuna pratica legale è stata avviata in merito a questa accusa. La vicenda riguarda una serie di comportamenti contestati, ma non ci sono elementi che abbiano portato all’apertura di un procedimento giudiziario. La questione rimane al centro dell’attenzione, con aggiornamenti che si attendono nelle prossime settimane.

Nel corso del primo incontro con il quale De Luca ha avviato aMariconda la sua campagna elettorale da Sindaco di Salerno, l’ex Governatore è stato affrontato e aggredito verbalmente dalla mamma che continua ad accusare De Luca e lo sfascio della sanità campana di quanto accaduto alla figlia. La donna aveva già in un altra occasione, quando De Luca da presidente della regione aveva presentato il nuovo manager Verdoliva all’interno dell’ospedale compiuto davanti alle telecamere di una trasmissione Rai un primo assalto ottenendo dal direttore generale la promessa, poi mantenuta di un incontro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caso Pagliarulo, smentita denuncia di stalking da parte di De Luca Notizie correlate Morte Cristina Pagliarulo, De Luca denuncia la madre per stalking. Giordano: "Si è bevuto il cervello"È stata rilanciata dalla trasmissione di Rete4 Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano, la notizia della presunta denuncia presentata dall’ex... Morte di Cristina Pagliarulo, ancora una richiesta di attenzione da parte della mammaTempo di lettura: 2 minutiIl caso di Cristina Pagliarulo, la donna originaria di Giffoni Valle Piana e morta al pronto soccorso del Ruggi di Salerno...