Morte Cristina Pagliarulo De Luca denuncia la madre per stalking Giordano | Si è bevuto il cervello

La trasmissione di Rete4 Fuori dal coro ha riproposto la notizia riguardante una denuncia presentata da Vincenzo De Luca, ex presidente della Regione Campania, contro Giovanna, madre di Cristina Pagliarulo. La donna di 41 anni di Giffoni è deceduta 48 ore dopo un ricovero. La presenza di questa denuncia è stata al centro di un dibattito pubblico, mentre le circostanze della morte sono ancora in fase di accertamento.

È stata rilanciata dalla trasmissione di Rete4 Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano, la notizia della presunta denuncia presentata dall’ex presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nei confronti di Giovanna, madre di Cristina Pagliarulo, la 41enne di Giffoni morta dopo 48 ore.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Morte di Cristina Pagliarulo, ancora una richiesta di attenzione da parte della mammaTempo di lettura: 2 minutiIl caso di Cristina Pagliarulo, la donna originaria di Giffoni Valle Piana e morta al pronto soccorso del Ruggi di Salerno... Crisi strutturale in Sicilia: De Luca denuncia l’inerzia del sistema e l’emergenza che non si risolve da anniA Niscemi, in provincia di Caltanissetta, il presidente della Regione Siciliana Cateno De Luca ha lanciato un’accusa netta contro un sistema... Contenuti e approfondimenti Morte di Cristina Pagliarulo: la mamma protesta nei confronti di De Luca all’ospedale Ruggi di Salerno«Mia figlia è stata condannata a morte in questo ospedale». È il drammatico grido della mamma di Cristina Pagliarulo, la 40enne di Giffoni Valle Piana deceduta lo scorso 6 marzo all’ospedale Ruggi di ... ilmessaggero.it Morte sospetta in ospedale, mamma protesta a SalernoMia figlia è stata condannata a morte in questo ospedale. È il messaggio urlato a voce alta dalla mamma di Cristina Pagliarulo, la 40enne di Giffoni Valle Piana morta lo scorso 6 marzo nell'ospedale ... ansa.it