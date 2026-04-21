Caso Orban | scuse social dopo la rissa ma il Verona valuta l’esclusione

Gift Orban ha pubblicato un messaggio di scuse sui social media in seguito alla rissa avvenuta domenica all’esterno dello Stadio Bentegodi. La vicenda sta attirando l’attenzione delle autorità sportive, che stanno valutando se escludere il giocatore dalle prossime gare. La società sta monitorando la situazione e aspetta eventuali decisioni ufficiali. La vicenda ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Gift Orban ha presentato le proprie scuse ufficiali tramite i canali social dopo la rissa scoppiata domenica all’esterno dello Stadio Bentegodi. L’attaccante dell’ Hellas Verona, in seguito alla sconfitta contro il Milan, era stato protagonista di un violento alterco con un sostenitore gialloblù, scaturito dal rifiuto del calciatore di concedere foto e autografi e degenerato dopo un contatto fisico tra il tifoso e la vettura della punta nigeriana. Le scuse via Instagram, in cui Orban ammette di “non essere stato all’altezza” e di assumersi la “piena responsabilità” per aver perso il controllo, non hanno però fermato l’azione disciplinare del club.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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