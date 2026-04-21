Durante il processo per l’omicidio di Stefano Daveti, la difesa di Cristian Chesi ha presentato una richiesta di risarcimento ai familiari della vittima. La proposta mira a risolvere la questione attraverso un accordo economico, senza ulteriori dettagli sui termini o sulle modalità. La proposta è stata comunicata nel corso dell’udienza, in attesa di eventuali risposte o decisioni da parte delle parti coinvolte.

La difesa di Cristian Chesi, il quarantennio che affronta il processo per l’omicidio di Stefano Daveti, ha avanzato una proposta di risoluzione economica nei confronti dei familiari della vittima. L’accordo risarcitorio, presentato dai legali Noris Bucchi e Teggi, mira a trovare un punto d’incontro con i fratelli del defunto, Renzo e Andrea Daveti, portando al rinvio dell’udienza preliminare davanti al giudice Luca Ramponi al prossimo 22 giugno. Il tragico episodio che ha colpito la comunità di Morsiano, nel territorio di Villa Minozzo, risale al 24 giugno 2024, quando l’ex insegnante e artista originario della Spezia socresse le conseguenze di un’aggressione avvenuta nella propria abitazione tre giorni prima.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Morsiano: la difesa propone un risarcimento ai familiari

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