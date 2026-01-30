la morte di astori maxi risarcimento ai familiari del calciatore

L’ospedale di Careggi a Firenze dovrà pagare più di un milione di euro ai familiari di Davide Astori, l’ex calciatore della Fiorentina morto nel 2018. La decisione arriva dopo anni di battaglie legali, con i familiari che chiedevano un risarcimento per quella tragica perdita. La sentenza stabilisce che l’ospedale è responsabile di alcune negligenze che hanno contribuito alla morte di Astori. La famiglia ora può ricevere i soldi, ma il dolore resta ancora vivo.

FIRENZE L’ospedale fiorentino di Careggi dovrà versare ai familiari dell’ex calciatore della Fiorentina, Davide Astori, 1 milione e 90.000 euro di provvisionale come risarcimento del danno della sua morte. Il capitano viola venne trovato senza vita il 4 marzo del 2018 nella sua camera d’albergo mentre si trovava in trasferta con la squadra. Ad ucciderlo fu una cardiomiopatia aritmogena, una grave patologia cardiaca che, senza alcun segnale in precedenza, quella notte, uccise un atleta di 31 anni, ma soprattutto un padre di famiglia. La decisione relativa al versamento – riportata dal quotidiano La Repubblica – segue la sentenza con la quale la Cassazione nel marzo 2025 aveva condannato a un anno per omicidio colposo (pena sospesa) il professor Giorgio Galanti, medico, per la morte del calciatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

