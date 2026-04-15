Caso Suarez | risarcimento ridotto a 100mila euro per la difesa

Il tribunale di Perugia ha emesso una sentenza in merito alla vicenda legata all’esame di Luis Suarez, stabilendo un risarcimento di 100mila euro. La decisione riguarda una controversia giudiziaria tra la parte coinvolta e l’ex rettrice Grego, insieme alla professoressa Spina, con la difesa che sostiene una riduzione rispetto alle richieste iniziali. La sentenza si concentra sulla valutazione delle responsabilità e sulle pretese di risarcimento.

Il tribunale di Perugia ha emesso una sentenza riguardante la controversia sull’esame di Luis Suarez, portando a una condanna che, tuttavia, secondo la difesa, ridimensiona l’entità delle accuse mosse nei confronti della ex rettrice Grego e della professoressa Spina. L’avvocato Brunelli, rappresentante legale delle due coinvolte, ha evidenziato come la decisione giudiziaria non rifletta le aspettative della parte difensiva, poiché la richiesta di assoluzione totale è stata respinta. Un elemento centrale della disputa riguarda l’aspetto monetario derivante dal procedimento. Sebbene la richiesta complessiva per il risarcimento dei danni fosse stata fissata a un milione di euro, il collegio giudicante ha stabilito una cifra pari a cento mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Suarez: risarcimento ridotto a 100mila euro per la difesa Notizie correlate Fabrizio Corona, Lorenzo Pellegrini chiede un risarcimento di 100mila euro per diffamazioneIl capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha chiesto un risarcimento di 100mila euro a Fabrizio Corona nel processo per diffamazione che vede l’ex... Fabrizio Corona indagato per diffamazione, Lorenzo Pellegrini chiede risarcimento di 100mila euroUn risarcimento di almeno 100mila euro è stato chiesto dal calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini nei confronti di Fabrizio Corona, indagato per...