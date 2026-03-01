La lastra d’oro accanto al corpo | delitto Lassi lo studio al centro del caso Qui si trattavano i preziosi

Gli agenti della Squadra mobile di Livorno stanno ancora analizzando la scena del delitto in un appartamento dove è stata trovata una lastra d’oro accanto al corpo. L’immobile era stato utilizzato per trattare oggetti di valore e preziosi. Gli investigatori stanno cercando di raccogliere prove per chiarire cosa sia accaduto e quale ruolo abbia avuto la lastra d’oro nel caso.

Livorno, 1 marzo 2026 – Prosegue il lavoro degli investigatori della Squadra mobile di Livorno (diretta da Riccardo Signorelli), per fare piena luce sull'uccisione dell'agente di commercio e immobiliare di Pistoia, Francesco Lassi, colpito al torace dalle coltellate inferte da Luigi Amirante, in una stanza dello studio dei commercialisti Galli e Ruscelli di via Grande a Livorno il 26 febbraio. Lo stesso giorno i poliziotti della Questura sono riusciti a fermare Amirante mentre tentava la fuga. L'appuntamento nello studio e la lastra d'oro I due uomini si erano dati appuntamento nello studio di via Grande per trattare la cessione di una partita d'oro.