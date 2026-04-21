Caso Mandelson Olly Robbins | Pressioni per accelerare nomina

Olly Robbins, ex alto funzionario del ministero degli Esteri britannico, ha dichiarato di aver ricevuto pressioni politiche per velocizzare la nomina di Peter Mandelson come ambasciatore a Washington. Robbins ha anche riferito di essere a conoscenza del rapporto di Mandelson con Jeffrey Epstein, ma non ha specificato se questa informazione abbia influenzato le decisioni. La vicenda riguarda dunque le modalità con cui si sono gestite le nomine diplomatiche e le possibili interferenze politiche.

Olly Robbins, l’ex più alto funzionario pubblico del ministero degli Esteri britannico, ha affermato di aver ricevuto pressioni politiche per accelerare la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore britannico a Washington, nonostante fosse a conoscenza del suo rapporto con Jeffrey Epstein. Robbins, che è stato licenziato dal primo ministro Keir Starmer la scorsa settimana, ha dichiarato alla Commissione Affari Esteri della Camera dei Comuni che c’era “un’atmosfera di pressione” e “un’aspettativa molto, molto forte” in merito al fatto che Mandelson “dovesse entrare in carica e in America il più rapidamente possibile”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Mandelson, Olly Robbins: "Pressioni per accelerare nomina" Notizie correlate Caso Epstein, capo staff Starmer si dimette per nomina Mandelson ad ambasciatoreIl capo dello staff del primo ministro britannico Keir Starmer, Morgan McSweeney, si è dimesso per la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli... Caso Epstein, Starmer sotto pressione: “Chiedo scusa alle vittime per la nomina di Mandelson, ma non mi dimetto”Parlando a un evento di partito in Inghilterra, Starmer ha chiarito la sua posizione in merito alla questione del rapporto tra il suo ambasciatore e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Caso Epstein, si dimette Robbins: Starmer prepara la linea ai Comuni; Caso Mandelson-Epstein: cade anche il più alto funzionario del Foreign Office. Trema Starmer; Caso Epstein Files, nuove rivelazioni su Mandelson: premier Starmer a rischio; Uk, scandalo Epstein-Mandelson: terremoto nel governo Starmer. Caso Epstein, terremoto nel governo Starmer: silurato il massimo funzionario del Foreign Office dopo rivelazioni su MandelsonNel Regno Unito scoppia il caso legato a Lord Mandelson e agli accertamenti di sicurezza connessi allo scandalo Epstein. Il capo del Foreign Office Olly Robbins si dimette mentre il governo Starmer fi ... adnkronos.com Bugiardo inconsapevole. Starmer contestato a Westminster, nuove scuse per il caso MandelsonDi nuovo davanti al Parlamento, si assume le responsabilità ma respinge la richiesta di dimissioni. La difesa è tutta concentrata sulla colpa di Olly Robbins ... huffingtonpost.it Caso #Epstein, #Starmer: la nomina di #Mandelson un errore, chiedo scusa alle vittime. Cosa ha detto il primo ministro britannico in Parlamento facebook Caso #Epstein, #Starmer: la nomina di #Mandelson un errore, chiedo scusa alle vittime. Cosa ha detto il primo ministro britannico in Parlamento x.com