Il partito conservatore ha chiesto le dimissioni del primo ministro britannico, accusandolo di aver mentito in parlamento. La leader dei Tory ha affermato che il leader laburista dovrebbe lasciare il suo incarico. La richiesta si inserisce in un contesto di tensioni politiche tra le due forze principali del paese, con le accuse di menzogne che hanno suscitato reazioni forti.

La leader dei Tory Kemi Badenoch ha chiesto le dimissioni del primo ministro britannico, il laburista Keir Starmer. Il dirigente del ministero degli Esteri Olly Robbins ha rivelato oggi che la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti è stata "voluta da Downing Street", cioè dal governo. Mentre ieri il premier, alla Camera dei Comuni, ha giurato di fronte ai deputati che tale nomina era avvenuta "a sua insaputa". Nomina, tra l'altro, effettuata in violazione delle normative sulla sicurezza perché Mandelson non aveva passato i "controlli" dell'Uk Security Vetting necessari ad ottenere il nullaosta che gli permettesse di accedere ad informazioni top secret, come quelle del Ministero degli Esteri appunto.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Mandelson, conservatori furiosi: "Starmer ha mentito al parlamento, si dimetta"

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